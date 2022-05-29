Стало відомо, про що домовлялися дипломати Путіна із Заходом за спиною в України

Кремль просив Захід не постачати зброю в Україну в обмін на розблокування портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Міністерства внутрішніх справ Віктора Андрусіва.

"За моєю інформацією, росіяни пропонували наступну модель: Захід не дає нам ракети, вони виходять на рубежі Луганської і Донецької областей, після того сідають за переговори, розблоковують порти для вивезення зерна і пропонують нові умови для енергоносіїв", - каже він.

За словами Андрусіва, враховуючи деякий маленький успіх минулого тижня на фронті - ці пропозиції звучали дуже привабливо.

"Плюс заступник Лаврова сказав, що Росія вже готова розблокувати порти і зробити гуманітарні коридори для зерна", - додає він.

Водночас, на думку Андрусіва, західні партнери добре розуміють, що домовленості з Путіним нічого не варті, поки він не програв.

"Тому ключове завдання - завдати йому військової поразки в Україні. І лише після цього можна буде обговорювати мирні формати", - резюмував радник міністра МВС.