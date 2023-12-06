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Сталінські чистки. В Politico розповіли про долю зниклого ексголови МЗС Китаю

Фото: Цінь Ган, колишній голова Міністерства закордонних справ Китая (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Колишній міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган ймовірно помер у військовому госпіталі Пекіну внаслідок тортур. Також є версія з суїцидом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, судячи із сигналів, які надходять з Пекіну, китайські служби безпеки посилили репресії до тоталітарного рівня, що унеможливлює дізнатись правду всередині країни. 

Зникнення й відсторонення від посад міністра закордонних справ й міністра оборони, які були лояльними до лідера Китаю Сі Цзіньпіна, є лише черговими випадками чистки. Зокрема до "списку" можна додати й інших високопоставлених жертв, серед яких генерали, які відповідальні за програму ядерної зброї й деякі з найвищих посадових осіб, які контролюють фінансовий сектор. 

Зникнення Цінь Гана 

Після короткого перебування на посаді заступника міністра закордонних справ Цінь був призначений послом у Вашингтоні в липні 2021 року. Вже через 18 місяців він почав обіймати посаду голови міністерства. 25 червня, через пів року після очолювання посади міністра, Цінь провів зустрічі в Пекіні з міністрами закордонних справ Шрі-Ланки та В'єтнаму, а також із заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком. Після цього він зник. 

Роман з репортеркою 

Як стверджують джерела, які мають доступ до китайських високопосадовців, під час поїздки до Пекіну Руденко попередив Сі про те, що Цінь й кілька вищих офіцерів НВАК були скомпрометовані західними розвідслужбами.

Після зникнення голови МЗС, з'явились історії про його роман з репортером китайської телекомпанії Phoenix TV Фу Сяотянь, від якої у нього нібито народився син. Останній є громадянином США. 

Перед зникненням міністра Фу в соціальних мережах "практично" називала Ціня батьком своєї дитини. У квітні, після повернення до Пекіну на приватному літаку - зникла й сама ж репортерка. 

Причини могли бути набагато серйознішими 

Як стверджують інші джерела, справжньою причиною зникнення Ціня була причетність ексміністра  до набагато серйознішого скандалу, в якому були замішані міністр оборони й генерали, які командували "ракетними військами" Китаю. 

Майже одночасно із головою МЗС зникли також головнокомандувач ракетних військ Лі Ючао, його заступник Лю Гуанбінь і колишній заступник Чжан Чженчжун. Також були затримані й кілька інших високопоставлених діючих і колишніх офіцерів, а щонайменше один колишній заступник командувача помер від невстановленої хвороби, згідно з повідомленнями державних ЗМІ. 

За словами людей, які мають доступ до вищих  китайських чиновників, послання Руденка Сі містило звинувачення в тому, що Цінь, а також родичі офіцерів ракетних військ, допомагали передавати китайські ядерні секрети західним розвідувальним службам.

Зокрема джерела додають, що Цінь помер наприкінці липня у військовому госпіталі в Пекіні, чи то від самогубства, чи то від тортур. 

Правду важко перевірити 

"З огляду на непрозорість китайської системи, неможливо остаточно підтвердити ці повідомлення, а китайський уряд не коментує внутрішню роботу Комуністичної партії. Високопоставлені представники західних розвідок відмовилися коментувати або обговорювати це питання, коли їх запитали про чистки в Китаї", - пише видання. 

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Китай