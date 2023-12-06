Сталинские чистки. В Politico рассказали о судьбе пропавшего экс-главы МИД Китая

Как пишет издание, судя по сигналам, которые поступают из Пекина, китайские службы безопасности усилили репрессии до тоталитарного уровня, что делает невозможным узнать правду внутри страны.

Исчезновение и отстранение от должностей министра иностранных дел и министра обороны, которые были лояльными к лидеру Китая Си Цзиньпину, являются лишь очередными случаями чистки. В частности, в "список" можно добавить и других высокопоставленных жертв, среди которых генералы, ответственные за программу ядерного оружия и некоторые из высших должностных лиц, контролирующих финансовый сектор.

Исчезновение Цинь Гана

После короткого пребывания в должности заместителя министра иностранных дел Цинь был назначен послом в Вашингтоне в июле 2021 года. Уже через 18 месяцев он начал занимать должность главы министерства. 25 июня, через полгода после возглавления должности министра, Цинь провел встречи в Пекине с министрами иностранных дел Шри-Ланки и Вьетнама, а также с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. После этого он исчез.

Роман с репортершей

Как утверждают источники, имеющие доступ к китайским высокопоставленным чиновникам, во время поездки в Пекин Руденко предупредил Си о том, что Цинь и несколько высших офицеров НОАК были скомпрометированы западными разведслужбами.

После исчезновения главы МИД, появились истории о его романе с репортером китайской телекомпании Phoenix TV Фу Сяотянь, от которой у него якобы родился сын. Последний является гражданином США.

Перед исчезновением министра Фу в социальных сетях "практически" называла Циня отцом своего ребенка. В апреле, после возвращения в Пекин на частном самолете - исчезла и сама же репортерша.

Причины могли быть гораздо более серьезными

Как утверждают другие источники, настоящей причиной исчезновения Циня была причастность экс-министра к гораздо более серьезному скандалу, в котором были замешаны министр обороны и генералы, командовавшие "ракетными войсками" Китая.

Почти одновременно с главой МИДа исчезли также главнокомандующий ракетными войсками Ли Ючао, его заместитель Лю Гуанбинь и бывший заместитель Чжан Чжэнчжун. Также были задержаны и несколько других высокопоставленных действующих и бывших офицеров, а по меньшей мере один бывший заместитель командующего умер от неустановленной болезни, согласно сообщениям государственных СМИ.

По словам людей, имеющих доступ к высшим китайским чиновникам, послание Руденко Си содержало обвинения в том, что Цинь, а также родственники офицеров ракетных войск, помогали передавать китайские ядерные секреты западным разведывательным службам.

В частности, источники добавляют, что Цинь умер в конце июля в военном госпитале в Пекине, то ли от самоубийства, то ли от пыток.

Правду трудно проверить

"Учитывая непрозрачность китайской системы, невозможно окончательно подтвердить эти сообщения, а китайское правительство не комментирует внутреннюю работу Коммунистической партии. Высокопоставленные представители западных разведок отказались комментировать или обсуждать этот вопрос, когда их спросили о чистках в Китае", - пишет издание.