UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стали відомі терміни завершення ремонту на енергооб'єктах в Одесі

Фото: стали відомі терміни завершення ремонту на енергооб'єктах в Одесі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ремонти на енергетичних об’єктах в Одесі мають завершитися 10 лютого. Разом з цим буде можливо буде поновити електропостачання у місті та районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка.

Сьогодні Марченко провів розмову з головою правління НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким. Вони обговорили хід виконання ремонтних робіт на енергетичних об’єктах, що були пошкоджені в результаті аварії.

"Володимир Кудрицький запевнив, що тримає всі роботи на особистому контролі і зазначив, що вони будуть завершені у п’ятницю", - написав голова ОВА.

Він зазначив, що це дозволить стабілізувати ситуацію в енергосистемі Одеської області, поновити електропостачання в Одесі та Одеському районі.

Нагадаємо, Одеса та частина Одеського району залишилися без електрики через аварію на підстанції 4 лютого.

У місті вже оновили графіки відключення електрики та скоротили час без світла. Наразі мешканці отримують світло по 4-5 годин на день.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаЕлектроенергіяУкренерго