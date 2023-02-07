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Ситуація в Одесі покращується: жителі отримують світло по 4-5 годин на день

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Вівторок 07 лютого 2023 17:11
Ситуація в Одесі покращується: жителі отримують світло по 4-5 годин на день Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Одесі потрохи покращується ситуація з електроенергії після аварії на підстанції. Тепер жителі отримують світло по 4-5 годин на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.

"Критична інфраструктура заживлена. У людей є тепло і вода. Ремонтні роботи тривають 24 на 7. Завдяки цьому принаймні 4-5 годин на день у людей має бути світло. Робимо все можливе, аби покращити ситуацію, але будемо відверті, що пошкодження дуже серйозні", - сказав прем'єр.

Шмигаль повідомив, що в Одесу вже завезли більше 80 потужних генераторів, і їх підвезення триває. У місті та районі працює розгалужена мережа "Пунктів незламності".

До того ж, сьогодні рішенням Кабміну виділяють з резервного фонду держбюджету Одеській ОВА 30 млн гривень на закупівлю пального для генераторів. За словами Шмигаля, це дозволить тримати в робочому стані критичну інфраструктуру до завершення ремонтів.

Міністр енергетики та керівник "Укренерго" тримають усе на особистому контролі та продовжать звітувати про перебіг ремонтів.

Як повідомлялося раніше, в Одесі оновили графіки відключення електрики та скоротили час без світла.

В "Укренерго" зазначали, що ситуація в Одесі може покращитися з 10 лютого.

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