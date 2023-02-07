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Стали відомі терміни завершення ремонту на енергооб'єктах в Одесі

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Одеса, Вівторок 07 лютого 2023 18:59
Стали відомі терміни завершення ремонту на енергооб'єктах в Одесі Фото: стали відомі терміни завершення ремонту на енергооб'єктах в Одесі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ремонти на енергетичних об’єктах в Одесі мають завершитися 10 лютого. Разом з цим буде можливо буде поновити електропостачання у місті та районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка.

Сьогодні Марченко провів розмову з головою правління НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким. Вони обговорили хід виконання ремонтних робіт на енергетичних об’єктах, що були пошкоджені в результаті аварії.

"Володимир Кудрицький запевнив, що тримає всі роботи на особистому контролі і зазначив, що вони будуть завершені у п’ятницю", - написав голова ОВА.

Він зазначив, що це дозволить стабілізувати ситуацію в енергосистемі Одеської області, поновити електропостачання в Одесі та Одеському районі.

Нагадаємо, Одеса та частина Одеського району залишилися без електрики через аварію на підстанції 4 лютого.

У місті вже оновили графіки відключення електрики та скоротили час без світла. Наразі мешканці отримують світло по 4-5 годин на день.

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Одеса Електроенергія Укренерго
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