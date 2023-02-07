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Стали известны сроки завершения ремонта на энергообъектах в Одессе

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Одесса, Вторник 07 февраля 2023 18:59
Стали известны сроки завершения ремонта на энергообъектах в Одессе Фото: стали известны сроки завершения ремонта на энергообъектах в Одессе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Ремонты на энергетических объектах в Одессе должны завершиться 10 февраля. Вместе с этим будет возможно возобновить электроснабжение в городе и районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко.

Сегодня Марченко провел разговор с главой правления НЭК "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. Они обсудили ход выполнения ремонтных работ на энергетических объектах, которые были повреждены в результате аварии.

"Владимир Кудрицкий заверил, что держит все работы на личном контроле и отметил, что они будут завершены в пятницу", - написал глава ОВА.

Он отметил, что это позволит стабилизировать ситуацию в энергосистеме Одесской области, возобновить электроснабжение в Одессе и Одесском районе.

Напомним, Одесса и часть Одесского района остались без электричества из-за аварии на подстанции 4 февраля.

В городе уже обновили графики отключения электричества и сократили время без света. Сейчас жители получают свет по 4-5 часов в день.

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Одесса Электроэнергия Укрэнерго
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