Стали известны сроки завершения ремонта на энергообъектах в Одессе

Ремонты на энергетических объектах в Одессе должны завершиться 10 февраля. Вместе с этим будет возможно возобновить электроснабжение в городе и районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко .

Сегодня Марченко провел разговор с главой правления НЭК "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. Они обсудили ход выполнения ремонтных работ на энергетических объектах, которые были повреждены в результате аварии.

"Владимир Кудрицкий заверил, что держит все работы на личном контроле и отметил, что они будут завершены в пятницу", - написал глава ОВА.

Он отметил, что это позволит стабилизировать ситуацию в энергосистеме Одесской области, возобновить электроснабжение в Одессе и Одесском районе.

Напомним, Одесса и часть Одесского района остались без электричества из-за аварии на подстанции 4 февраля.

В городе уже обновили графики отключения электричества и сократили время без света. Сейчас жители получают свет по 4-5 часов в день.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.