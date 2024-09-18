Стали відомі попередні причини затримання Усика в аеропорту Польщі

Український боксер Олександр Усик був затриманий в аеропорту Кракова разом зі своїм тренером. Причиною цього був нібито "непридатний стан для польоту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Przeglad Sportowy та ESPN.

Відомо, що Усик приїхав на автомобілі з Києва до Кракова, а звідти хотів вилетіти на тренувальний збір до Валенсії (Іспанія). Там він готується до реваншу проти Тайсона Ф'юрі, бій відбудеться 21 грудня 2024 року.

Як розповів польському виданню Przeglad Sportowy промоутер чемпіона Анджей Василевський з посиланням на менеджера Усика Олександра Красюка, правоохоронці в аеропорту з незрозумілих причин не хотіли пускати на борт літака товариша Усика. Боксер нібито заявив, що сам не полетить, і був проти затримання друга.

ESPN з посиланням на власні джерела повідомило, що Усику та його тренеру Сергію Лапіну відмовили в посадці на рейс після того, як представник авіакомпанії вирішив, що у них "непридатний стан для польоту".

Як зазначив співрозмовник видання, Усик пояснив, що з ними все гаразд, але виснажені після майже 14-годинної поїздки з Києва. Через мовний бар'єр і категоричну позицію боксера їх було затримано.