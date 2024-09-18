Усик висловився про інцидент із затриманням в Польщі. В МЗС розповіли про звільнення

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі та важкій вазі Олександр Усик заявив, що його затримання в аеропорту Кракова (Польща) було непорозумінням. Український боксер наголосив, що інцидент вичерпаний і він вільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Усика.

37-річний титулований спортсмен у ніч проти 18 вересня прокоментував власне затримання у Польщі, що викликало оперативну реакцію з боку української влади та мало резонанс у мережі.

За словами Усика, сталося "непорозуміння, яке швидко вирішилося".

Він висловив вдячність суспільству та дипломатам за підтримку через даний інцидент.

"Респект польським правоохоронцям, які виконують свою роботу, незважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії", - написав спортсмен у stories в мережі.

Усик прокоментував ситуацію зі своїм затриманням у Польщі в аеропорту (фото: скрін instagram.com/stories/usykaa)

Сибіга висловився про звільнення Усика

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму Twitter (X) розкрив деталі звільнення Усика після затримання у краківському аеропорту.

Чиновник зазначив, що представники міністерства за дорученням президента "негайно відреагували на затримання" чемпіона в Кракові та "сприяли його звільненню".

"Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні", - розповів глава МЗС.

Усик у Польщі після інциденту із затримунням в аеропорту (фото: x.com/andrii_sybiha)

У МЗС України додали, що Сибіга "координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії, куди глава МЗС зараз прямує зі своїм першим закордонним візитом".

Затримання Усика у Польщі та звільнення

Раніше повідомлялося, що 17 вересня ввечері стало відомо про затримання українського боксера Олександра Усика у Польщі в аеропорту міста Краків. Спортсмен та народний депутат Жан Беленюк оприлюднив у мережі відповідне відео.

Після цього з'явилося повідомлення дружини Усика Катерини, яка в мережі написала, що з ним "усе гаразд, нічого кримінального".

В коментарі РБК-Україна речник МЗС Георгій Тихий щодо інциденту заявив, українська сторона "категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона".

Зазначимо, що за словами промоутера Усика Олександра Красюка у мережі стосовно ситуації із затриманням чемпіона, "все добре", і "ніхто не був заарештований", це "непорозуміння".

Після опівночі президент Володимир Зеленський заявив, що спілкувався з Усиком телефоном після його затримання. Та заявив, що боксер вже був звільнений у Польщі.