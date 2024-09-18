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Стали известны предварительные причины задержания Усика в аэропорту Польши

Краков, Среда 18 сентября 2024 09:39
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Стали известны предварительные причины задержания Усика в аэропорту Польши Фото: Александр Усик (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинский боксер Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова вместе со своим тренером. Причиной этого было якобы "неподходящее состояние для полета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Przeglad Sportowy и ESPN.

Известно, что Усик приехал на автомобиле из Киева в Краков, а оттуда хотел вылететь на тренировочный сбор в Валенсию (Испания). Там он готовится к реваншу против Тайсона Фьюри, бой состоится 21 декабря 2024 года.

Как рассказал польскому изданию Przeglad Sportowy промоутер чемпиона Анджей Василевский со ссылкой на менеджера Усика Александра Красюка, правоохранители в аэропорту по непонятным причинам не хотели пускать на борт самолета товарища Усика. Боксер якобы заявил, что сам не полетит, и был против задержания друга.

ESPN со ссылкой на собственные источники сообщило, что Усику и его тренеру Сергею Лапину отказали в посадке на рейс после того, как представитель авиакомпании решил, что у них "неподходящее состояние для полета".

Как отметил собеседник издания, Усик объяснил, что с ними все хорошо, но они истощены после почти 14-часовой поездки из Киева. Из-за языкового барьера и категоричной позиции боксера они были задержаны.

Предыстория

В ночь на 18 сентября стало известно, что украинский боксер был задержан в аэропорту в польском Кракове. В сети появилось видео, как известный спортсмен общается с людьми в форме, и его уводят в наручниках.

Жена украинца в своих соцсетях написала, что "все хорошо", и заверила, что ничего криминального не произошло.

На задержание быстро отреагировали министр иностранных дел Андрей Сибига и президент Владимир Зеленский.

Позже Усика отпустили, он поблагодарил украинских дипломатов и польских правоохранителей.

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