Усика заарештували у Польщі в аеропорту, - Беленюк
Український боксер, абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик був заарештований у Польщі. Це сталося в аеропорту міста Краків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Жана Беленюка.
"Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова", - йдеться в публікації в мережі першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту.
Він додав, що наразі обставини події зʼясовуються.
Крім того, Беленюк в мережі оприлюднив кадри, на яких видно, що Усик спілкується з людьми у формі, та його відводять у кайданках.
Оновлено: дружина Усика каже, що "усе гаразд"
За словами дружини чемпіона Катерини Усик щодо випадку в польському аеропорту із її чоловіком, "усе гаразд, нічого кримінального. Про це вона написала у своєму Instagram в stories сьогодні пізно ввечері 17 вересня.
Крім того, вона додала у своєму пості, що пізніше її чоловік Усик усе пояснить.
Дружина Усика Катерина висловилася щодо інциденту з боксером у Польщі (фото: скрін instagram.com/stories)
Нагадаємо, раніше у травні проект РБК-Україна Styler писав, що Олександр Усик, який після перемоги над Тайсоном Ф'юрі став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, міг потрапити за ґрати через один свій вчинок після бою.
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