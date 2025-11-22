Стали відомі дата і місце переговорів щодо плану Трампа для України

У неділю, 23 листопада, Сполучені Штати, Україна та ЄС проведуть переговори щодо нового "мирного плану" Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і Sudostschweiz.
Як пише CNN, міністр армії США Ден Дрісколл і його команда сьогодні вранці приземлилися в Женеві (Швейцарія), де він проведе зустрічі з високопосадовцями, щоб обговорити подальші кроки на шляху до миру.
Джерело повідомило, що завтра до переговорів приєднуються держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник Трампа Стів Віткофф.
Він підкреслив, що мета - узгодити формулювання до зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.
Тим часом Sudostschweiz теж пише, що завтра в Женеві відбудуться переговори щодо мирного плану Трампа. За даними Reuters, участь у зустрічі візьмуть радники з нацбезпеки Франції, Британії, Німеччини, а також представники США та України.
Відомо, що з української сторони будуть глава Офісу президента Андрій Єрмак і Рустем Умеров, а з американської - Ден Дрісколл, Стів Віткофф і Марко Рубіо.
Варто додати, що за словами джерела CNN, зустріч між російською та американською делегаціями для обговорення запропонованого плану теж запланована. Чиновник розповів, що вона "пройде швидко", але не в Женеві. Місце і дату зустрічі він уточнювати відмовився.
Нагадаємо, днями стало відомо, що США розробили новий "мирний план" щодо завершення війни в Україні. Він складається з 28 пунктів.
Згідно з тими пунктами, які були в ЗМІ - Україна повинна буде вийти з Донбасу, скоротити чисельність ЗСУ, відмовитися від далекобійного озброєння і не тільки. В обмін на це, за даними Axios, країні нададуть гарантії за аналогією НАТО.
Трамп публічно підтвердив, що дедлайн для ухвалення угоди є до 27 листопада. Також він сказав учора журналістам, що Зеленському доведеться погодитися на нього, або ж країні доведеться далі воювати.
За даними Bloomberg, Зеленський і європейські лідери намагаються встигнути відредагувати документ, щоб пункти, які входять, були справедливими для Києва. До слова, в ЄС уже офіційно відреагували. Там заявили, що план США може бути основою, але потребує суттєвих доопрацювань.
Варто зазначити, що сьогодні секретар РНБО Рустем Умеров анонсував, що найближчими днями чиновники України та США проведуть консультації у Швейцарії щодо майбутньої угоди з Росією. Умеров також назвав склад української делегації.
Зеленський у сьогоднішньому відеозверненні підкреслив, що наша делегація знає, як захищати інтереси України.