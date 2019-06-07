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Стали известны подробности предупрежденного в Запорожье теракта

Новости » Происшествия    07.06.2019 - 16:27
Стали известны подробности предупрежденного в Запорожье теракта
Фото: взрывное устройство (facebook.com/SecurSerUkraine)

Заказчиком теракта было так называемое "МГБ ДНР"

Служба безопасности Украины сообщила подробности предупрежденного мощного теракта в Запорожье. Об этом говорится в сообщении спецслужбы в Facebook.

Так, оперативники СБУ установили, что заказчиком теракта было так называемое "МГБ ДНР". По замыслу кураторов, взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно политической обстановки в мирном регионе.

 Фото: взрывное устройство 

В СБУ отметили, что информация о взрывном устройстве поступила в Центральный аппарат спецслужбы, и специально сформированная группа выехала в Запорожье для отслеживания подозреваемого.

Стали известны подробности предупрежденного в Запорожье теракта

"Исполнителем теракта кураторы выбрали жителя Донецкой области, которого сотрудники службы контролировали с момента пересечения линии разграничения. В Запорожье злоумышленник заложил взрывчатку мощностью полтора килограмма пластида вблизи детской площадки. Устройство активировалось с помощью мобильного устройства", - информируют в ведомстве.

Также указано, что сотрудники СБУ тайно от исполнителя дезактивировали взрывное устройство. Подчеркивается, что в шесть утра была осуществлена ​​эвакуация жителей близлежащих домов и ограничен въезд на прилегающую территорию.

Кроме того, в интересах следствия правоохранители осуществили аудио-, видео-, фотофиксацию закладки взрывчатки.

"После того, как злоумышленник вышел за границу и пытался активировать устройство, он поехал в гостиницу, посмотрел новости - не увидев информации о происшествиях, вернулся к месту закладки взрывчатки. Сотрудники СБУ задержали "подрывника" согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после возвращения на место потенциального преступления", - заявили в спецслужбе.

Указано, что в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ предотвратила мощный теракт в Запорожье. По данным спецслужбы, бомба должна была сдетонировать после телефонного звонка.

Как писало РБК-Украина ранее, сотрудники СБУ предотвратили подготовку спецслужбами РФ теракта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.

Добавим также, сотрудники контрразведки СБУ разоблачили и прекратили противоправную деятельность агента российской ФСБ, который собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники ООС.

СБУ предотвратила мощный теракт в Запорожье В Запорожье правоохранители обнаружили мастерскую по ремонту и переделке оружия
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