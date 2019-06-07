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СБУ предотвратила мощный теракт в Запорожье

Новости » Происшествия    07.06.2019 - 14:02
СБУ предотвратила мощный теракт в Запорожье
Іллюстраційне фото (из открытых источников)

Бомба должна была сдетонировать после телефонного звонка

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила мощный теракт в Запорожье. Об этом заявил начальник контрразведки Алексей Петров, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Как отметил Петров, мужчина хотел заложить взрывчатку в мусорный бак. По данным спецслужбы, бомба должна была сдетонировать после телефонного звонка.

"После закладки взрывчатки злоумышленник отправился в отель, где остановился с целью активировать бомбу. Включив новости, он понял, что ЧП не случилось, и вернулся на место, чтобы выяснить причину", - говорится в сообщении.

 
СБУ предупредила мощный теракт в Запорожье

СБУ предупредила мощный теракт в Запорожье. Детали - позже на сайте Службы. Комментарий начальника контрразведки Алексея Петрова

Опубликовано Служба безопасности Украины Пятница, 7 июня 2019 г.

Мужчина, который планировал совершить взрыв, прибыл в Запорожье из оккупированного Донецка. Сотрудники СБУ задержали мужчину.

Напомним, ранее сотрудники СБУ предотвратили подготовку спецслужбами Российской Федерации теракта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов. За выполнение заданий представителю ВСУ спецслужбы России обещали материальную помощь, получение гражданства России с оформлением пенсии.

РБК-Украина писало, что сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность агента российской ФСБ, который собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники ООС.

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