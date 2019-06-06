ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ разоблачила российского агента

Новости » Происшествия    06.06.2019 - 13:47
СБУ разоблачила российского агента
Фото: место задержания (ssu.gov.ua)

Российский агент собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность агента российской ФСБ, который собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники ООС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

В СБУ установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ. Он был передан на связь представителю  "МГБ ДНР" - гражданину Украины Левченко Вячеславу Андреевичу, который ранее проходил срочную военную службу в рядах пограничных войск КГБ СССР.

"Правоохранители задокументировали, что на выполнение заданий вражеской спецслужбы агент осуществлял попытки вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы. Он также собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВС Украины", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали агента в Мариуполе во время получения материалов с ограниченным доступом об отдельных аспектах оперативно-служебной деятельности СБУ.

В ходе проведения обыска по месту жительства у него было обнаружено и изъято большое количество мобильных телефонов, сим-карт, в частности провайдера "Феникс" с временно оккупированной территории Донецкой области, магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи добытых разведывательных сведений

"Офицеру запаса объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила агентурную сеть Генштаба вооруженных сил РФ, которые планировали мероприятия по дестабилизации в Украине.

По данным контрразведки СБУ, последнее задание завербованного агента РФ было создание на территории Очаковского района подполье для проведения мероприятий по дестабилизации ситуации в регионе.

Назвали дату продления санкций ЕС против России Зеленский обратился к РФ из-за эскалации на Донбассе
Новости Украины Служба безопасности УкраиныФСБРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь