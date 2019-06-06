СБУ разоблачила российского агента

Фото: место задержания (ssu.gov.ua)

Российский агент собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность агента российской ФСБ, который собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники ООС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

В СБУ установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ. Он был передан на связь представителю "МГБ ДНР" - гражданину Украины Левченко Вячеславу Андреевичу, который ранее проходил срочную военную службу в рядах пограничных войск КГБ СССР.

"Правоохранители задокументировали, что на выполнение заданий вражеской спецслужбы агент осуществлял попытки вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы. Он также собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВС Украины", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали агента в Мариуполе во время получения материалов с ограниченным доступом об отдельных аспектах оперативно-служебной деятельности СБУ.

В ходе проведения обыска по месту жительства у него было обнаружено и изъято большое количество мобильных телефонов, сим-карт, в частности провайдера "Феникс" с временно оккупированной территории Донецкой области, магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи добытых разведывательных сведений

"Офицеру запаса объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила агентурную сеть Генштаба вооруженных сил РФ, которые планировали мероприятия по дестабилизации в Украине.

По данным контрразведки СБУ, последнее задание завербованного агента РФ было создание на территории Очаковского района подполье для проведения мероприятий по дестабилизации ситуации в регионе.