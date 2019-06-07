Стали відомі подробиці попередженого у Запоріжжі теракту

Фото: вибуховий пристрій (facebook.com/SecurSerUkraine)

Замовником теракту було так зване "МГБ ДНР"

Служба безпеки України повідомила подробиці щодо попередженого потужного теракту в Запоріжжі. Про це сказано у повідомленні спецслужби у Facebook.

Так, оперативники СБУ встановили, що замовником теракту було так зване "МГБ ДНР". За задумом кураторів, вибух мав призвести до численних людських жертв та дестабілізації суспільно політичної обстановки у мирному регіоні.

Фото: вибуховий пристрій

У СБУ зазначили, що інформація про вибуховий пристрій надійшла до Центрального апарату спецслужби, і спеціально сформована група виїхала до Запоріжжя для відслідковування підозрюваного.

"Виконавцем теракту куратори обрали мешканця Донецької області, якого співробітники служби контролювали з моменту перетину лінії розмежування. У Запоріжжі зловмисник заклав вибухівку потужністю півтора кілограма пластиду поблизу дитячого майданчика. Пристрій активувався за допомогою мобільного пристрою", - інформують у відомстві.

Також вказано, що співробітники СБУ таємно від виконавця дезактивували вибуховий пристрій. Підкреслюється, що о шостій ранку була здійснена евакуація мешканців прилеглих будинків та обмежено в'їзд на прилеглу територію.

Крім того, в інтересах слідства правоохоронці здійснили аудіо-, відео-, фотофіксацію закладання вибухівки.

"Після того, як зловмисник вийшов за межу й намагався активувати пристрій, він поїхав до готелю, подивився новини - не побачивши інформації про надзвичайні події, повернувся до місця закладання вибухівки. Співробітники СБУ затримали "підривника" згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України відразу після повернення на місце потенційного злочину", - заявили у спецслужбі.

Вказано, що у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Зараз вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ запобігла потужному теракту у Запоріжжі. За даними спецслужби, бомба повинна була здетонувати після телефонного дзвінка.

Як писало РБК-Україна раніше, співробітники СБУ запобігли підготовці спецслужбами РФ теракту на одному з арсеналів Збройних сил України, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет і боєприпасів.

Додамо також, співробітники контррозвідки СБУ викрили та припинили протиправну діяльність агента російської ФСБ, який збирав і передавав актуальну розвідувальну інформацію про переміщення військової техніки ООС.