СБУ предотвратила теракт на одном из арсеналов ВСУ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В начале 2019 года представители спецслужбы РФ завербовали сотрудника арсенала ВСУ

Сотрудники СБУ предотвратили подготовку спецслужбами Российской Федерации теракта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины в Facebook.

Оперативники установили, что в начале 2019 года представители спецслужбы РФ завербовали сотрудника арсенала ВСУ. Для этого они угрожали родственникам служащего, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса.

"Перед работником арсенала были поставлены задачи по сбору и передаче информации о военном объекте, в частности состоянии охраны, наличие и перемещение оружия. Полученную информацию страна-агрессор планировала использовать для совершения диверсий на стратегическом военном объекте для подрыва обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

За выполнение заданий работнику ВСУ спецслужбы России обещали материальную помощь, получение гражданства России с оформлением пенсии. Служащего было обеспечено необходимыми средствами связи и определены электронные каналы для передачи информации с ограниченным доступом. Сопровождение и координацию его деятельности кураторы осуществляли с территории РФ через сеть интернет.

Благодаря своевременному реагированию сотрудников военной контрразведки СБУ удалось предупредить втягивания украинского гражданина в противоправную деятельность в ущерб национальным интересам Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 30 апреля сотрудники Государственной пограничной службы Украины присекли три попытки перевезти в страны Европейского союза табачные изделия железнодорожным транспортом.

Кроме того, сотрудники Управления СБУ в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки.