Кисида сообщил первые подробности ограничения цен на нефть из России

Премьер-министр Японии анонсировал создание специального механизма, благодаря которому российскую нефть не будут покупать по более высокой цене, чем это будет прописано в совместном договоре.

Предполагается, что международные компании смогут транспортировать российскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру только в том случае, если она покупается по установленной цене. Ожидается, что ограничение цен на нефть придаст больше силы существующим санкциям, наложенным на Россию.

"Мы сталкиваемся с серьезной ситуацией, в которой нарушается мирный порядок. Мы должны показать, что за агрессию приходится платить высокую цену", - заявил премьер-министр.

Кисида также отметил, что война России против Украины привела к резкому росту цен на основные группы потребительских товаров по всему миру.