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Кисида сообщил первые подробности ограничения цен на нефть из России

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Максимальные цены на российскую нефть после введения принудительных ограничений ее стоимости со стороны стран "Большой семерки" составит не более половины текущей закупочной цены.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Премьер-министр Японии анонсировал создание специального механизма, благодаря которому российскую нефть не будут покупать по более высокой цене, чем это будет прописано в совместном договоре.

Предполагается, что международные компании смогут транспортировать российскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру только в том случае, если она покупается по установленной цене. Ожидается, что ограничение цен на нефть придаст больше силы существующим санкциям, наложенным на Россию.

"Мы сталкиваемся с серьезной ситуацией, в которой нарушается мирный порядок. Мы должны показать, что за агрессию приходится платить высокую цену", - заявил премьер-министр.

Кисида также отметил, что война России против Украины привела к резкому росту цен на основные группы потребительских товаров по всему миру.

Напомним, ранее Великобритания, США, Канада и Япония объявили о запрете на поставки российского золота, чтобы усилить давление на "военную машину" президента РФ Владимира Путина.

По оценкам экспертов, в результате запрета на импорт золота экономика России будет терять ежегодно порядка 19 млрд долларов.

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