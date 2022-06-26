В США посчитали, сколько будет терять Россия из-за запрета импорта российского золота

Соединенные Штаты Америки и ряд стран G7 запретили импорт российского золота . Россия ежегодно будет терять около 19 млрд долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Barron's .

Запрет на золото, как отметил один из представителей администрации, еще больше изолирует Россию от мировой экономики.

"Это ключевой экспорт, ключевой источник доходов. Принятие этого шага отрезает этот потенциал и является постоянной иллюстрацией тех шагов, которые G7 может сделать коллективно, чтобы продолжить изоляцию России и отрезать ее от мировой экономики", - заявил чиновник.

По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, экспорт золота приносит России около 19 млрд долларов в год. Соответственно, запрет импорта нанесет удар экономике страны-оккупанта, которая уже ощущает последствия выхода около 1000 компании с ее рынка.