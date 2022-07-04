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Кісіда повідомив перші подробиці обмеження цін на нафту з Росії

Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Максимальні ціни на російську нафту після введення примусових обмежень її вартості з боку країн "Великої сімки" складе не більше половини поточної закупівельної ціни.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Прем'єр-міністр Японії анонсував створення спеціального механізму, завдяки якому російську нафту не купуватимуть за вищою ціною, ніж це буде прописано в спільному договорі.

Передбачається, що міжнародні компанії зможуть транспортувати російську сиру нафту і нафтопродукти по всьому світу тільки в тому випадку, якщо вона купується за встановленою ціною. Очікується, що обмеження цін на нафту додасть більше сили наявним санкціям, накладеним на Росію.

"Ми стикаємося з серйозною ситуацією, в якій порушується мирний порядок. Ми повинні показати, що за агресію доводиться платити високу ціну", - заявив прем'єр-міністр.

Кісіда також зазначив, що війна Росії проти України призвела до різкого зростання цін на основні групи споживчих товарів по всьому світу.

Нагадаємо, раніше Великобританія, США, Канада і Японія оголосили про заборону на поставки російського золота, щоб посилити тиск на "військову машину" президента РФ Володимира Путіна.

За оцінками експертів, в результаті заборони на імпорт золота економіка Росії буде втрачати щорічно близько 19 млрд доларів.

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