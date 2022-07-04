Кісіда повідомив перші подробиці обмеження цін на нафту з Росії

Прем'єр-міністр Японії анонсував створення спеціального механізму, завдяки якому російську нафту не купуватимуть за вищою ціною, ніж це буде прописано в спільному договорі.

Передбачається, що міжнародні компанії зможуть транспортувати російську сиру нафту і нафтопродукти по всьому світу тільки в тому випадку, якщо вона купується за встановленою ціною. Очікується, що обмеження цін на нафту додасть більше сили наявним санкціям, накладеним на Росію.

"Ми стикаємося з серйозною ситуацією, в якій порушується мирний порядок. Ми повинні показати, що за агресію доводиться платити високу ціну", - заявив прем'єр-міністр.

Кісіда також зазначив, що війна Росії проти України призвела до різкого зростання цін на основні групи споживчих товарів по всьому світу.