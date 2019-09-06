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Вилкул и Колесников пока объявлены в государственный розыск

Новости » Политика    06.09.2019 - 12:28
Вилкул и Колесников пока объявлены в государственный розыск
Фото: Александр Вилкул и Дмитрий Колесников (коллаж РБК-Украина)

В ГПУ не располагают информацией о местонахождении Вилкула и Колесникова

Бывших нардепов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова пока объявили только в государственный розыск. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Она отметила, что подозреваемых сначала объявляют в государственный розыск, но если они не явятся к прокурору в течение нескольких месяцев, их могут объявить в международный розыск.

"Речь идет о тех же уголовных делах, что и год назад, когда было представление на регламентном комитете. Именно по ним теперь (бывших, - ред.) народных депутатов можно привлечь к уголовной ответственности", - заявила Сарган.

Она также добавила, что не располагает информацией о том, находятся ли Вилкул и Колесников в Украине.

Отметим, Вилкула подозревают в том, что он в течение 2011-2012 годов на посту главы Днепропетровской ОГА предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение.

Дмитрий Колесников, по данным следствия, еще на посту главы агентства Госимущества способствовал незаконной приватизации двух цехов оборонного предприятия, которое обеспечивало украинскую армию ракетами "Смерч" и "Град".

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Новости Украины Дмитрий КолесниковАлександр Вилкулрозыск
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