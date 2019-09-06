В прокуратуре рассказали детали дела Вилкула

Фото: Александр Вилкул (РБК-Украина)

Вилкула подозревают в махинациях с землей

Бывшего нардепа от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула подозревают в злоупотреблении властью с тяжкими последствиями. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.

Сообщается, что в отношении Вилкула расследуется дело, открытое по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). По данным следствия, будучи главой Днепропетровской ОГА, в течение 2011-2012 годов Вилкул вопреки положениям Земельного кодекса передал земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение.

Вилкулу инкриминируют нарушение требований законодательства, в результате чего около 2000 пайщиков нанесен ущерб в виде изъятия из их собственности почти 21 га земли на сумму более 12 млн гривен. Ущерб государству за уничтожение плодородного слоя почвы при проведении горных работ оценили в 0,5 млн гривен.

Кроме того, по данным следствия, Вилкул незаконно изменил целевое назначение 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности ООО "АРТ ЛЕНД", на земли промышленности. Эта схема привела к занижению суммы потерь сельскохозяйственного производства на более 5 млн гривен. Эти средства должны были быть уплачены предприятием при изъятии указанных земель Кабинетом министров Украины.

"5 сентября 2019 ему (Вилкулу, - ред.) сообщили о подозрении в совершении указанных преступлений. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что Вилкула объявили в розыск. Бывший генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что это стало возможно после того, как он лишился депутатского статуса, не пройдя в парламент нового созыва.

Кроме того, в розыск объявили его соратника по партии Дмитрия Колесникова, который, по данным следствия, еще на посту главы агентства Госимущества способствовал незаконной приватизации двух цехов оборонного предприятия, которое обеспечивало украинскую армию ракетами "Смерч" и "Град".