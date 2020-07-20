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Стали известны детали взрыва в кафе в Киеве

Киев, Понедельник 20 июля 2020 20:36
Стали известны детали взрыва в кафе в Киеве
Фото: в Киеве произошел новый взрыв (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Взрыв произошел в кафе на улице Беломорской

Стали известны детали взрыва в одном из кафе в Деснянском районе Киева. Полицейские открыли уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным силовиков, взрывчаткой оказалась салютная установка. В результате инцидента никто не пострадал.

"На время проверки и работы специалистов взрывотехнической службы полицейские эвакуировали персонал кафе и посетителей заведений, прилегающих к месту происшествия. Предварительно установлено, что в сумке взорвалась салютная установка", - говорится в сообщении.

Собранные сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следственный отдел Деснянского управления полиции открыл дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские еще устанавливают все обстоятельства этого события.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе в столице произошел взрыв возле станции метро "Шулявская", в результате чего четыре человека получили травмы, а одному из них потребовалась операция.

Также сообщалось, что сразу два взрыва произошли в кафе Полтавы.

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