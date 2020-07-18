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Взрыв возле "Шулявской" в Киеве: пострадавшего прооперировали

Киев, Суббота 18 июля 2020 13:17
Взрыв возле "Шулявской" в Киеве: пострадавшего прооперировали
Фото: взрыв произошел в урне (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Врачи удалили много осколков, потерпевший в стабильном состоянии

Пострадавшего в результате взрыва возле станции метро "Шулявская" студента прооперировали. Он находится в стабильном состоянии средней тяжести.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, потерпевшему удалили много осколков и передали их правоохранительным органам. Он госпитализирован в отделение политравмы одной из столичных больниц.

"Также пациента осмотрел врач-оториноларинголог, который обнаружил минимальное оглушение - оно, по утверждению специалистов, со временем пройдет и слух восстановится", - добавил мэр.

Отметим, сегодня стало известно о еще трех пострадавших, однако они самостоятельно обратились за медицинской помощью и их не госпитализировали.

Напомним, взрыв возле станции метро "Шулявская" произошел вечером 17 июля; по данным полиции, взорвался неизвестный предмет в мусорной урне.

На прошлой неделе в Полтаве прогремели взрывы в двух кафе; следствие утверждает, что в заведения бросили петарды, в результате двух инцидентов никто не пострадал.

По уточненным данным, взрывы произошли в кафе на рынках "Мотель" и на Октябрьской улице.

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