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Стали відомі деталі вибуху в кафе у Києві

Київ, Понеділок 20 липня 2020 20:36
Стали відомі деталі вибуху в кафе у Києві
Фото: у Києві стався новий вибух (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Вибух стався у кафе на вулиці Біломорській

Стали відомі деталі вибуху в одному з кафе в Деснянському районі Києва. Поліцейські відкрили кримінальну справу.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За даними силовиків, вибухівкою виявилася салютна установка. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

"На час перевірки та роботи фахівців вибухотехнічної служби поліцейські евакуювали персонал кафе та відвідувачів закладів, прилеглих до місця події. Попередньо встановлено, що в сумці вибухнула салютна установка", - йдеться в повідомленні.

Зібрані відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий відділ Деснянського управління поліції відкрив справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліцейські ще встановлюють усі обставини цієї події.

Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня в столиці стався вибух біля станції метро "Шулявська", в результаті чого чотири людини отримали травми, а одному з них знадобилася операція.

Також повідомлялося, що відразу два вибухи сталися в кафе Полтави.

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