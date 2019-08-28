Стали известны детали обращения Макрона относительно России

Президент Эммануэль Макрон во время вчерашнего ежегодного выступления перед французскими дипломатами сделал большой акцент на России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Во время обращения Макрон сказал, что "Европа исчезнет, если она не пересмотрит свою стратегию в отношении России".

Учитывая, что США, Россия и Китай борются за гегемонию, Макрон подчеркнул, что Европа может либо принять решение "быть союзниками меньшинства того или другого, либо принять участие в игре".

"Мы не сможем восстановить Европу, не восстановив связи с Россией, иначе Россия приблизится к другим державам", - сказал он.

Ранее, во время выступления, посвященного внешней политике Франции, Макрон сказал, что Европе пора пересмотреть свои отношения с Россией, чтобы "проверить свои глобальные амбиции и избежать попадания в гущу новой холодной войны".

Также ранее президент Франции заявил, что Запад перестает доминировать в мире, поскольку укрепляются такие страны как Китай и Россия.

"Если в определенный момент мы не сумеем сделать что-нибудь полезное вместе с Россией, мы останемся при глубоко бесплодной напряженности, мы продолжим иметь всюду в Европе замороженные конфликты. Мы продолжим жить в Европе как в театре стратегической борьбы между США и Россией", - сообщил он.

Напомним, Макрон предложил президенту США Дональду Трампу пригласить Россию на саммит G7. Он идею поддержал и должен был поднять вопрос о возвращении РФ в "Большую семерку".

После саммита сообщалось, что стороны не пришли к взаимному согласию по поводу возвращения РФ в G7. В частности, против этого выступили канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Макрон позже заявил, что возвращать Россию в G7 неуместно пока не закончится ее агрессия в Украине.