"Сталевий фронт" Ахметова” передав РЕБ для Нацгвардії на 29 млн гривень
Компанія "Метінвест" від імені ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передала бригаді Національної гвардії України комплексну партію засобів радіоелектронної боротьби загальною вартістю 29 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ініціативи.
Постачання охоплює одразу кілька рівнів захисту від ворожих безпілотників і стало одним із найбільших цільових внесків проєкту у напрямку РЕБ за останні місяці.
Передана техніка дозволяє підрозділу прикривати ключові ділянки - від передових позицій до тилових укріплень - і глушити сигнали керування ворожими дронами на різних частотах. Це дозволяє захищати від атак як особовий склад, так і техніку.
Серед переданій бригаді техніки - десятки комплексів РЕБ "Синиця 3.5К". Ці станції призначені для створення локальних зон радіозаглушення і знищення каналів керування FPV-дронами.
За словами військових, "Синиця" ефективно працює автономно та підходить для розгортання як на стаціонарних, так і на мобільних позиціях.
Командир підрозділу, який отримав техніку, говорить, що її ефективність відчувається вже зараз: "FPV-дрон - це не просто загроза. Це снаряд з очима, що полює на тепловий слід. А ця техніка - як шапка-невидимка. І це щодня рятує життя".
У "Сталевому фронті" також підтверджують, що запити на РЕБ з фронту дедалі частішають. "Сучасна війна - це битва технологій. І ми не можемо допустити, щоб наші воїни програвали її в повітрі. Саме тому ми нарощуємо підтримку цього напряму", - зазначив голова офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз.
Нагадаємо, загалом з початку повномасштабного вторгнення ініціатива "Сталевий фронт" уже передала Силам оборони понад 7 тисяч дронів, 6 тисяч засобів звʼязку, сотні укриттів, техніку, броньовані катери, мінні трали, а також запустила виробництво захисних екранів для танків Abrams і Bradley.
Загальна сума допомоги армії з боку бізнесів Ахметова перевищила 11,3 млрд грн.