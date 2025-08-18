"Стальной фронт" Ахметова" передал РЭБ для Нацгвардии на 29 млн гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение инициативы.

Поставка охватывает сразу несколько уровней защиты от вражеских беспилотников и стала одним из крупнейших целевых вкладов проекта в направлении РЭБ за последние месяцы.

Переданная техника позволяет подразделению прикрывать ключевые участки - от передовых позиций до тыловых укреплений - и глушить сигналы управления вражескими дронами на различных частотах. Это позволяет защищать от атак как личный состав, так и технику.

Среди переданной бригаде техники - десятки комплексов РЭБ "Синица 3.5К". Эти станции предназначены для создания локальных зон радиоподавления и уничтожения каналов управления FPV-дронами.

По словам военных, "Синица" эффективно работает автономно и подходит для развертывания как на стационарных, так и на мобильных позициях.

Командир подразделения, получившего технику, говорит, что ее эффективность ощущается уже сейчас: "FPV-дрон - это не просто угроза. Это снаряд с глазами, который охотится на тепловой след. А эта техника - как шапка-невидимка. И это каждый день спасает жизни".

В "Стальном фронте" также подтверждают, что запросы на РЭБ с фронта учащаются. "Современная война - это битва технологий. И мы не можем допустить, чтобы наши воины проигрывали ее в воздухе. Именно поэтому мы наращиваем поддержку этого направления", - отметил глава офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовоз.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения инициатива "Стальной фронт" уже передала Силам обороны более 7 тысяч дронов, 6 тысяч средств связи, сотни укрытий, технику, бронированные катера, минные тралы, а также запустила производство защитных экранов для танков Abrams и Bradley.

Общая сумма помощи армии со стороны бизнесов Ахметова превысила 11,3 млрд грн.