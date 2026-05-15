"Сталевий фронт" Ахметова передав "Азову" техніку на 12 млн грн: що відомо

Транспорт та генератори

Найбільший блок допомоги стосується мобільності та автономної роботи підрозділу. "Азовці" отримали 6 автомобілів і 2 генератори.

На фронті транспорт потрібен щодня: для евакуації, ротацій, підвезення спорядження та виконання бойових завдань. Через постійне навантаження і ризики потреба в машинах залишається стабільно високою. Генератори, своєю чергою, забезпечують роботу підрозділів там, де немає постійного живлення, зокрема зв’язку, техніки та систем управління.

Оптика

Окремий напрямок допомоги - оптика. Підрозділу передали 27 комплектів, серед яких 10 коліматорних прицілів зі збільшувачами та 17 лазерних цілевказівників. Таке оснащення допомагає бійцям швидше орієнтуватися, точніше працювати на різних дистанціях і ефективніше діяти в складних умовах, зокрема вночі.

"Це один із підрозділів, які задають темп на полі бою. Наше завдання - забезпечувати їх саме тим, що потрібно тут і зараз: транспортом, оптикою, дроновим обладнанням. Кожна поставка формується під бойові запити, і ми бачимо, як ця допомога працює. "Сталевий фронт" – це не разова акція, це системна робота, яку Рінат Ахметов веде з першого дня повномасштабної війни”, - зазначив керівник офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

"Сталевий фронт" Ахметова передав "Азову" допомогу на 12 млн грн (фото: metinvest.media)

Інша допомога

Також 1-й батальйон 12-ої бригади "Азов" НГУ отримав 25 акумуляторних батарей і комплектуючих для дронів, а також 10 ноутбуків. Це обладнання потрібне для роботи FPV-екіпажів і операторів розвідувальних безпілотників: планування завдань, налаштування техніки, обробки інформації та стабільної роботи дронових систем.

"Кожна позиція в цьому списку - це конкретна бойова задача, яку ми тепер можемо виконувати ефективніше. Транспорт, оптика, дронове обладнання - "Сталевий фронт" закриває ті потреби, від яких залежить результат на полі бою", - зазначили в бригаді "Азов".