"Стальной фронт" Ахметова передал "Азову" технику на 12 млн грн: что известно

"Метинвест" в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" передал 1-му батальону 12-й бригады "Азов" НГУ очередную партию помощи общей стоимостью около 12 млн гривен. В поставку вошли транспорт, генераторы, оптика, оборудование для дроновых подразделений, ноутбуки и другая специализированная техника
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Метинвест".
Самый большой блок помощи касается мобильности и автономной работы подразделения. "Азовцы" получили 6 автомобилей и 2 генератора.
На фронте транспорт нужен ежедневно: для эвакуации, ротаций, подвоза снаряжения и выполнения боевых задач. Из-за постоянной нагрузки и рисков потребность в машинах остается стабильно высокой. Генераторы, в свою очередь, обеспечивают работу подразделений там, где нет постоянного питания, в частности связи, техники и систем управления.
Отдельное направление помощи - оптика. Подразделению передали 27 комплектов, среди которых 10 коллиматорных прицелов с увеличителями и 17 лазерных целеуказателей. Такое оснащение помогает бойцам быстрее ориентироваться, точнее работать на разных дистанциях и эффективнее действовать в сложных условиях, в частности ночью.
"Это одно из подразделений, которые задают темп на поле боя. Наша задача - обеспечивать их именно тем, что нужно здесь и сейчас: транспортом, оптикой, дроновым оборудованием. Каждая поставка формируется под боевые запросы, и мы видим, как эта помощь работает. "Стальной фронт" - это не разовая акция, это системная работа, которую Ринат Ахметов ведет с первого дня полномасштабной войны", - отметил руководитель офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовоз.
"Стальной фронт" Ахметова передал "Азову" помощь на 12 млн грн (фото: metinvest.media)
Также 1-й батальон 12-й бригады "Азов" НГУ получил 25 аккумуляторных батарей и комплектующих для дронов, а также 10 ноутбуков. Это оборудование необходимо для работы FPV-экипажей и операторов разведывательных беспилотников: планирования задач, настройки техники, обработки информации и стабильной работы дроновых систем.
"Каждая позиция в этом списке - это конкретная боевая задача, которую мы теперь можем выполнять эффективнее. Транспорт, оптика, дроновое оборудование - "Стальной фронт" закрывает те потребности, от которых зависит результат на поле боя", - отметили в бригаде "Азов".
"Стальной Фронт" - это масштабная милитарная инициатива, объединяющая помощь бизнесов Рината Ахметова Силам обороны Украины, где ключевым производственным хабом является "Метинвест".
Главная особенность инициативы заключается в трансформации производственных мощностей предприятий на военные рельсы: от изготовления сотен тысяч бронежилетов и тысяч защитных сооружений ("крыивок") до разработки уникальных стальных панцирей для западной техники (Abrams, Bradley) и систем ПВО (Patriot).
Напомним, что кроме брони и бункеров для военных нужд "Метинвест" производит стальные бункеры "Цитадель" для гражданского населения. Одно такое хранилище уже построено в Бородянке Киевской области, еще несколько - на этапе строительства в Запорожье.
Также стало известно, что "Метинвест" Ахметова создал первый в Украине подземный хаб из стали для курсантов Военной академии.