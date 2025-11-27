ua en ru
"Метінвест" побудував на Київщині перший підземний бункер "Цитадель" для цивільних

Четвер 27 листопада 2025 12:56
UA EN RU
"Метінвест" побудував на Київщині перший підземний бункер "Цитадель" для цивільних Фото: підземне укриття "Цитадель" (metinvestholding.com)
Автор: Юлія Бойко

У Бородянці Київської області ввели в експлуатацію перше в Україні підземне модульне укриття нового типу - бункер "Цитадель".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

Зазначається, що укриття було створено компанією "Метінвест" у співпраці з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури за підтримки Міністерства розвитку громад і територій.

"Цитадель" вперше показали на конференції Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі. Це модульна сталева конструкція, призначена для захисту цивільних у школах, лікарнях, на промислових об’єктах і в житлових районах. Такі укриття можуть встановлюватися в різних конфігураціях, залежно від потреб території або закладу.

Перший бункер моделі "Цитадель", змонтований у Бородянці, має циліндричну конструкцію діаметром 2,4 метра та встановлений на глибині до п’яти метрів. Укриття розраховане на 48 людей і обладнане двома захищеними виходами, вентиляцією, автономними системами живлення, водопостачання та обігріву, а також санітарними вузлами.

Голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин підкреслив, що такі рішення є критично важливими для країни в умовах війни.

"Безпечні нові укриття для цивільних це життєва необхідність для України в умовах війни. Українці мають отримати надійний захист. "Цитадель" - саме таке рішення: швидке, ефективне, відповідає сучасним стандартам безпеки", - сказав він.

Операційний директор Групи "Метінвест" Олександр Мироненко каже, що досвід компанії у виробництві підземних укриттів уже довів ефективність таких рішень у бойових умовах.

"Ми в Метінвесті маємо значний досвід виробництва й застосування сталевих підземних укриттів - "криївок" - для поясів оборони та операторів дронів, підземних шпиталів і командних пунктів, які довели свою ефективність у бойових умовах. Понад 800 таких бункерів вже встановлено в країні. Тепер ми масштабуємо ці рішення для захисту цивільних осіб. Це наша відповідальність як Групи Метінвест і принципова позиція нашого акціонера, Ріната Ахметова. Вона є основою нашого бізнесу", - зазначив він.

За інформацією розробників, модульність конструкції дозволяє адаптувати укриття для різних об’єктів - від освітніх і медичних закладів до промислових підприємств та прифронтових громад. Секції з’єднуються у блоки, а повний монтаж триває лише кілька днів. Укриття може використовуватися як тимчасове або довготривале рішення.

Як повідомлялося раніше, "Сталевий фронт" Ріната Ахметова поставив на фронт понад 500 сталевих криївок.

