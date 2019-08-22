Стали відомі можливі дати обміну між Україною і РФ

Ілюстративне фото (twitter.com YURYZHIDKOV3)

Обмін може відбутися 28-29 серпня

Адвокат екс-"беркутівця" Олександра Саттарова Ігор Свінціцький заявив, що обмін полоненими між Україною і Росією може відбутися 28-29 серпня. Про це повідомляє "Громадське".

Свінціцький заявив, що його підзахисного Олександра Саттарова Голосіївський районний суд Києва 22 серпня відпустив з-під варти, так як його планують обміняти на одного з полонених українських моряків. При цьому, за словами адвоката сторони вже остаточно домовилися про обмін.

Раніше повідомлялося, що Олександра Саттарова готують до обміну на захопленого українського моряка. При цьому ім'я українського політв'язня не називалося.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в Кремлі підтвердили обговорення обміну полоненими на зустрічі Путіна і Макрона. При цьому зазначалося, що про конкретні персоналії мова не йшла.

Також раніше повідомлялося, що Україна готує для обміну чотирьох затриманих громадян Російської Федерації. Як повідомив адвокат, російських громадян Максима Одинцова, Олександра Баранова, Євгенія Мефедова та Ігоря Кимаковского.