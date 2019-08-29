ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Назван еще один возможный соперник Усика на дебютный бой в супертяжах

Новости » Спорт    29.08.2019 - 11:33
Назван еще один возможный соперник Усика на дебютный бой в супертяжах
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Официально имя оппонента объявят к пятнице

Голландский боксер Тайрон Спонг считается еще одним кандидатом на бой с Александром Усиком в его первом поединке в супертяжелой весовой категории. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Майк Коппингер в Twitter.

По его информации, вошел в небольшой список возможных вариантов для дебюта украинца в супертяжелом весе, который запланирован на 12 октября в Чикаго. Также рассматривается американец Брайант Дженнингс. В списке была кандидатура россиянина Андрея Федосова, но больше вопрос о поединке с ним не стоит.

Отмечается, что имя следующего соперника Усика объявят к пятнице, 30 августа.

Изначально соперником Усика должен был стать 38-летний француз камерунского происхождения Карлос Такам, но он подписал контракт с новой промоутерской компанией и не сможет выйти в ринг против украинского.

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Усика обязательным претендентом на бой в супертяжелом весе с победителем реванша между мексикано-американским боксером Энди Руисом-младшим и британцем Энтони Джошуа. Матч-реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Усик будет присутствовать на бое Ломаченко против Кэмпбелла Первым соперником Усика в супертяжелом весе может стать российский боксер
Новости Украины Александр УсикбойБокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь