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Став відомий перший в історії олімпійський чемпіон зі скейтбордингу

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Токіо, Неділя 25 липня 2021 10:28
Став відомий перший в історії олімпійський чемпіон зі скейтбордингу Фото: японець Юто Хорігоме (twitter.com/EzraLoAcire)
Автор: Анастасія Рокитна

Став відомий перший в історії олімпійський чемпіон зі скейтбордингу. Ним став японець Юто Хорігоме.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Олімпіади-2020.

Хорігоме за підсумками змагань набрав 37,18 бала. Другим став бразилець Кельвін Хофер (36,15), третім - Джаггер Ітон з США (35,35).

Українські скейтбордисти на цьогорічній Олімпіаді не представлені.

Хорігоме 22 роки, він є переможцем чотирьох етапів Світової ліги в "стріт". Скейтбордист приніс збірній Японії третю золоту медаль на Олімпіаді в Токіо, що дозволило японській команді вийти на перше місце в медальному заліку, маючи в активі ще одну срібну нагороду.

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