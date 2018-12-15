Стал известен формат Синода Православной церкви Украины 

Фото: Синод (facebook.com/petroporoshenko)

Синод возглавит митрополит Епифаний, также в его состав войдут 12 иерархов

Синод Православной церкви Украины будет состоять из, собственно, предстоятеля Епифания и еще 12 иерархов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на осведомленные источники.

Известно, что в Синод войдут митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и три постоянных участника - почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, митрополиты Макарий и Симеон (из бывших УАПЦ и Московского патриархата соответственно).

Остальные девять участников Синода будут меняться на основе ротации раз в полгода.

Напомним, в субботу, 15 декабря, Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви.

Епифаний также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины. Избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

Добавим, что после объединения церквей Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.