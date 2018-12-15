ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Стал известен формат Синода Православной церкви Украины 

Новости » Общество    15.12.2018 - 19:35
Стал известен формат Синода Православной церкви Украины 
Фото: Синод (facebook.com/petroporoshenko)

Синод возглавит митрополит Епифаний, также в его состав войдут 12 иерархов

Синод Православной церкви Украины будет состоять из, собственно, предстоятеля Епифания и еще 12 иерархов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на осведомленные источники. 

Известно, что в Синод войдут митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и три постоянных участника - почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, митрополиты Макарий и Симеон (из бывших УАПЦ и Московского патриархата соответственно). 

Остальные девять участников Синода будут меняться на основе ротации раз в полгода.

Напомним, в субботу, 15 декабря, Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви. 

Епифаний также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины. Избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

Добавим, что после объединения церквей Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.

Филарет стал почетным патриархом Православной церкви Украины Порошенко поедет вместе с Епифанием в Константинополь получать томос
Новости Украины церковьЕпифанийАвтокефалия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь