Стало відомо, хто увійшов у Синод Православної церкви України

Фото: Синод (facebook.com/petroporoshenko)

Синод очолить митрополит Епіфаній, також до його складу увійдуть 12 ієрархів

Синод Православної церкви України складатиметься з, власне, предстоятеля Єпіфанія і ще 12 ієрархів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обізнані джерела.

Відомо, що Синод увійдуть митрополит Київський і всієї України Епіфаній та три постійних учасника - почесний патріарх Православної церкви України Філарет, митрополити Макарій і Симеон (з колишніх УАПЦ і Московського патріархату відповідно).

Інші дев'ять учасників Синоду будуть змінюватися на основі ротації раз на півроку.

Нагадаємо, в суботу, 15 грудня, Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) предстоятелем автокефальної церкви.

Єпіфаній також отримав титул митрополита Київського і Всієї України. Обраний предстоятель повинен отримати томос про автокефалію для Об'єднаної православної церкви в Україні 6 січня з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

Додамо, що після об'єднання церков Предстоятель Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату Онуфрій офіційно втратив титул митрополита Київського і всієї України.