В Стаханове уничтожили сотни "вагнеровцев", а Киев лишил Минск статуса города-побратима: новости за 9 июня

Во временно оккупированном Стаханове сгорел местный стадион, где размещались боевики ЧВК Вагнер, Киев лишил Минск статуса города-побратима, Еврокомиссия порекомендует дать Украине статус кандидата в ЕС, но с условиями. Докладніше про те, що сталося у четвер, 9 червня – у матеріалі РБК-Україна.

Война России против Украины: последние новости

Во временно оккупированной Кадиевке (Стаханове) сгорел местный стадион, где размещались боевики ЧВК Вагнер. По информации СМИ, это произошло благодаря ювелирной работе воинов ВСУ.

В ночь на 9 июня три самолета вылетели с белорусского аэродрома и ударили ракетами по Житомирской области.

Вечером 9 июня российские войска обстреляли Золочев под Харьковом из реактивных систем залпового огня "Град". В результате погибла женщина, есть раненые.

Российские войска могут попытаться атаковать Одесскую область из Черного моря через Дунай.

Российские оккупанты имеют частичный успех в направлении населенных пунктов Камышеваха и Роты. Пытались штурмовать в Северодонецке, однако без успеха.

"Суд" фейковой республики "ДНР" "приговорил" трех иностранных бойцов, воевавших на стороне нашей страны, к смертной казни. Их планируют расстрелять.

Еврокомиссия порекомендует дать Украине статус кандидата в ЕС, но с условиями, - Bloomberg

Европейская комиссия на следующей неделе, скорее всего, порекомендует дать Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Однако в отношении Киева выдвинут условия.

Также сообщается, что Дания и Нидерланды по состоянию на сегодня не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на июньском саммите лидеров Евросоюза.

РФ хочет объединить оккупированные территории Украины в новый округ, - СМИ

Кремль планирует объединить временно оккупированные территории Украины в новый федеральный округ. Создавать его будут уже после "референдумов" по присоединению к составу России. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".

Как отмечают источники, близкие к администрации президента России, созданием округа будет заниматься заместитель руководителя департамента АП с обеспечением дел Госсовета Борис Рапопорт. Его же в Кремле называют "кризисным менеджером".

Киев лишил Минск статуса города-побратима

Киевский городской совет на сегодняшнем заседании лишил Минск статуса города-побратима. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Виталия Кличко.

По его словам, Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. "Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство", - добавил Кличко.

Чтобы сходить в туалет заграницей, Путин берет специального охранника: СМИ назвали причину

Российского президента Владимира Путина за рубежом сопровождает сотрудник президентской охраны. Он собирает его мочу и экскременты в уборной в чемодан и забирает с собой в Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование журналиста французского журнала Paris Match Режиса Жанте и расследователя российского "Проект" Михаила Рубина.

Журналисты получили доказательства работы "специального" сотрудника Федеральной службы охраны РФ в 2019 году от касательных источников, когда Путин ездил с официальным визитом в Саудовскую Аравию. По данным журналистов, спецназовец собирает мочу и фекалии Путина в специальные пакеты, которые забирают в специальном чемодане в Россию. Это делают для того, чтобы никто не мог собрать образцы из испражнений российского президента и узнать о состоянии его здоровья.

Starlink получила лицензию оператора в Украине

Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора. Представительство компании SpaceX уже скоро начнет активную работу в Украине.

Напомним, уже 28 февраля в нашу страну прибыла первая партия оборудования для спутникового интернета-станции Starlink, основной целью которого принести быстрый Интернет в труднодоступные районы.

В Украине будет жаркая погода с грозами и порывами

Погода в Украине в пятницу, 10 июня, будет весьма жаркая, и почти везде столбики термометров в дневное время будут показывать 30-градусные значения. Большинство областей будут нежиться на солнце, но в некоторых регионах пройдут дожди с грозами.