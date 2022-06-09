Есть угроза атаки на Одесскую область: в ОВА назвали направление
Российские войска могут попытаться атаковать Одесскую область из Черного моря через Дунай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире национального телемарафона представителя Одесской ОВА Сергея Братчука.
По его словам, в начале марта через Дунай в Одесскую область проникали российские диверсионно-разведывательные группы.
"Для нас все закончилось хорошо, потому что наши военные отреагировали", - отметил спикер.
Что касается врага, то они понесли потери, некто успел отступить.
"Больше таких попыток не было, но риски остаются", - отметил спикер.
По словам Братчука, это направление тщательно отслеживается украинскими военными.
Как сообщалось, российские войска утром 4 июня нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. В результате пострадали два человека.
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