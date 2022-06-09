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Авиаудар по Житомирской области нанесли самолеты из Беларуси

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Украина, Четверг 09 июня 2022 16:01
Авиаудар по Житомирской области нанесли самолеты из Беларуси Фото: Су-34 (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Этой ночью три самолета вылетели с белорусского аэродрома и ударили ракетами по Житомирской области.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, сообщает РБК-Украина.

"Сегодня с одного из аэродромов Беларуси противник поднял самолеты и нанес ракетный удар по территории Украины в 01:15 в Житомирской области. Два самолета СУ-34 и один Су-30", - сказал Громов.

Напомним, около часа ночи 9 июня российской ракетой было повреждено многоэтажное здание в Новоград-Волынском Житомирской области.

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