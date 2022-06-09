Российские войска из "Градов" обстреляли Золочев под Харьковом, есть погибшая
Вечером 9 июня российские войска обстреляли Золочев под Харьковом из реактивных систем залпового огня "Град". В результате погибла женщина, есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Супільне".
По словам главы Золочевской общины Виктора Коваленко, противник нанес пять ударов из "Градов". Погибла одна женщина, еще пять человек ранены. Кроме того, разрушены два дома, еще 14 - повреждены.
Один из снарядов упал с общежитием для переселенцев с Донбасса, еще один удар пришелся на подстанцию, в результате чего половина поселка осталась без света.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска бьют из артиллерии по Лисичанску, местным жителям опасно находиться даже в укрытиях.
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