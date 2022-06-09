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Киев лишил Минск статуса города-побратима

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Киев, Четверг 09 июня 2022 15:29
Киев лишил Минск статуса города-побратима Фото: мэр Киева (Виталий Кличко)
Автор: Илона Свиридова

Киевский городской совет на сегодняшнем заседании лишил Минск статуса города-побратима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Виталия Кличко.

По его словам, Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева.

"Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство", - добавил Кличко.

Напомним, в мае Киев переименовал арку Дружбы народов в центре города. Теперь она называется Аркой Свободы украинского народа.

Также сообщалось, что в Киеве приостановили переименование улиц и станций метро, название которых связано с Россией.

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