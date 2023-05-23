Стає ще тепліше, але грози не відступають. Синоптики дали прогноз на завтра

Погода в Україні з кожним днем стає дедалі теплішою. Зокрема, завтра, 24 травня, повітря прогріється до +26. Щоправда, така спека буде не скрізь, в частині регіонів очікуються дощі та грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Мінлива хмарність. А саме:
Вітер
північно-східний (у західних та східних областях - південно-східний), 5-10 м/с.
Температура повітря
Як повідомлялось, попри те, що в Київ, починаючи з 13 травня, вже прийшло метеорологічне літо, погода в Україні цього робочого тижня, з 23 по 26 травня, буде дощовою. При цьому подекуди очікуються грози та штормовий вітер.
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