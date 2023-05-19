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В Київ прийшло метеорологічне літо

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Київ, П'ятниця 19 травня 2023 11:41
В Київ прийшло метеорологічне літо Фото: в Київ прийшло метеорологічне літо (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через позначку в +15 градусів відбувся 13 травня. Саме ця подія ознаменувала початок метеорологічного літа у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

"Метеорологічна весна, яка почалася 17 січня і тривала 116 днів, закінчилась. Її тривалість перевищила кліматичну норму на півтора місяця", - йдеться в повідомленні.

Цікаво, що за даними спеціалістів, цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на два дні пізніше середньобагаторічних показників.

Так, найраніше метеорологічне літо за 143 роки спостережень почалося 1996 року - 22 квітня, а найпізніше - 7 червня 1990, 2001 роках.

Як повідомлялося, у березні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозувалася в межах від 2 до 7 градусів тепла. Це на 2 градуси вище за норму.

У квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозувалася в межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Щодо травня 2023 року, то середня місячна температура в Україні прогнозувалася в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів, що вважалося практично нормою.

Нагадаємо, середньорічна температура у Києві у 2022 році становила 9,7 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище кліматичної норми. Він посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року.

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