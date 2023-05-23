Становится еще теплее, но грозы не отступают. Синоптики дали прогноз на завтра

Погода в Украине с каждым днем становится все теплее. В частности завтра, 24 мая, воздух прогреется до +26. Правда такая жара будет не везде, в части регионов ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Как сообщалось, несмотря на то, что в Киев, начиная с 13 мая, уже пришло метеорологическое лето, погода в Украине на этой рабочей неделе, с 23 по 26 мая, будет дождливой. При этом местами ожидаются грозы и штормовой ветер.

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