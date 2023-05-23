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Становится еще теплее, но грозы не отступают. Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики "Укргидрометцентра" рассказали, какой будет погода в Украине завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине с каждым днем становится все теплее. В частности завтра, 24 мая, воздух прогреется до +26. Правда такая жара будет не везде, в части регионов ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. А именно:

  • ночью в восточных, большинстве центральных и Запорожской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков;
  • днем в Украине, кроме Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областей, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер

северо-восточный (в западных и восточных областях - юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура воздуха

  • ночью 12-17°, в западных, Винницкой и Житомирской областях 6-11°,
  • днем 20-25 °, на юге Одесской области до 28 °; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

Как сообщалось, несмотря на то, что в Киев, начиная с 13 мая, уже пришло метеорологическое лето, погода в Украине на этой рабочей неделе, с 23 по 26 мая, будет дождливой. При этом местами ожидаются грозы и штормовой ветер.

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