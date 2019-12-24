На стадионе "Уэмбли" установят камеры для борьбы с дискриминацией

Лондонский стадион "Уэмбли" в преддверии чемпионата Европы по футболу 2020 года получит камеры высокого разрешения для борьбы с дискриминационным поведением болельщиков. Об этом сообщает The Telegraph.

Таким образом Футбольная ассоциация Англии (FA) хочет использовать современные технологии, чтобы пресечь неподобающе поведение болельщиков по отношению к игрокам футбольных команд и другим фанатам.

Отметим, "Уэмбли" примет семь матчей предстоящего континентального первенства, включая полуфинальные встречи и финал турнира.

В нынешнем сезоне в английской Премьер-лиге возникло сразу несколько скандалов из-за расистского поведения болельщиков. В начале декабря полузащитника "Манчестер Юнайтед" Фреда оскорбляли в дерби с "Манчестер Сити" на "Этихад Стэдиум", а в минувшие выходные подвергся расизму защитник "Челси" Антонио Рюдигеру в матче с "Тоттенхэмом".

Напомним, центральный поединок 14 тура чемпионата Украины на ОСК "Металлист" был приостановлен из-за расистских кричалок болельщиков киевского "Динамо" в адрес бразильских футболистов "Шахтера".

В итоге, Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наказал "бело-синих" проведением одной домашней игры без зрителей и обязал внести денежный вклад в размере полмиллиона гривен.