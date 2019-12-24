На стадіоні "Уемблі" встановлять камери для боротьби з дискримінацією

Лондонський стадіон "Уемблі" напередодні чемпіонату Європи з футболу 2020 року отримає камери з високою роздільною здатністю для боротьби з дискримінаційною поведінкою уболівальників. Про це повідомляє The Telegraph.

Таким чином Футбольна асоціація Англії (FA) хоче використовувати сучасні технології, щоб покласти край неналежній поведінці вболівальників щодо гравців футбольних команд та інших фанатів.

Зазначимо, "Уемблі" прийме сім матчів майбутньої континентальної першості, включаючи півфінальні зустрічі і фінал турніру.

У нинішньому сезоні в англійській Прем'єр-лізі виникло відразу кілька скандалів через расистську поведінку вболівальників. На початку грудня півзахисника "Манчестер Юнайтед" Фреда ображали в дербі з "Манчестер Сіті" на "Етіхад Стедіум", а в минулі вихідні піддався расизму захисник "Челсі" Антоніо Рюдігеру в матчі з "Тоттенхемом".

Нагадаємо, центральний поєдинок 14 туру чемпіонату України на ОСК "Металіст" був призупинений через расистські кричалки уболівальників київського "Динамо" на адресу бразильських футболістів "Шахтаря".

У підсумку, Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ покарав "біло-синіх" проведенням однієї домашньої гри без глядачів і зобов'язав внести грошовий внесок у розмірі півмільйона гривень.