Нові Superstar від Adidas і Мессі: фанати знайшли приховані пасхалки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram акаунт футболіста.

Adidas випустила кросівки Superstar разом з Мессі

У межах тривалої колаборації з німецьким брендом Adidas, Ліонель Мессі представив дві нові моделі культових кросівок Superstar, що мають символічне оформлення.

Дизайни втілюють зв’язок з його нинішнім клубом "Інтер Маямі" та рідною Аргентиною.

Стиль "Інтер Маямі"

Перша пара кросівок натхненна виступами Мессі за американський клуб. Модель виконана у ніжно-рожевому кольорі з чорними смужками та золотими деталями.

На п’ятці замість звичного напису "Superstar" розміщено ім’я футболіста - "MESSI", а також його фірмовий логотип.

Особливі елементи, як-от золотий язичок, текстурований носок та декоративні вставки, підкреслюють індивідуальність кросівок та відсилають до стилю аргентинського нападника.

Кросівки Adidas (фото: instagram.com/leomessi)

Аргентина - в кольорах прапора

Інша пара присвячена батьківщині Мессі. Вона має кремову основу, доповнену трьома блакитними смугами, що символізують кольори прапора Аргентини.

Як і в першій моделі, на верхній частині, язичку та задній частині кросівка розміщено елементи персонального брендингу.

Кросівки Adidas (фото: instagram.com/leomessi)

Де купити нові кросівки Мессі

Оновлену лінійку Superstar можна придбати в офіційному інтернет-магазині Adidas. Вартість однієї пари - 110 доларів США.