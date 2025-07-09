Нові Superstar від Adidas і Мессі: фанати знайшли приховані пасхалки
Ліонель Мессі разом з Adidas презентував оновлену колекцію фірмових кросівок Superstar.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram акаунт футболіста.
Adidas випустила кросівки Superstar разом з Мессі
У межах тривалої колаборації з німецьким брендом Adidas, Ліонель Мессі представив дві нові моделі культових кросівок Superstar, що мають символічне оформлення.
Дизайни втілюють зв’язок з його нинішнім клубом "Інтер Маямі" та рідною Аргентиною.
Стиль "Інтер Маямі"
Перша пара кросівок натхненна виступами Мессі за американський клуб. Модель виконана у ніжно-рожевому кольорі з чорними смужками та золотими деталями.
На п’ятці замість звичного напису "Superstar" розміщено ім’я футболіста - "MESSI", а також його фірмовий логотип.
Особливі елементи, як-от золотий язичок, текстурований носок та декоративні вставки, підкреслюють індивідуальність кросівок та відсилають до стилю аргентинського нападника.
Кросівки Adidas (фото: instagram.com/leomessi)
Аргентина - в кольорах прапора
Інша пара присвячена батьківщині Мессі. Вона має кремову основу, доповнену трьома блакитними смугами, що символізують кольори прапора Аргентини.
Як і в першій моделі, на верхній частині, язичку та задній частині кросівка розміщено елементи персонального брендингу.
Кросівки Adidas (фото: instagram.com/leomessi)
Де купити нові кросівки Мессі
Оновлену лінійку Superstar можна придбати в офіційному інтернет-магазині Adidas. Вартість однієї пари - 110 доларів США.
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