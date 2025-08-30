Стабільний долар і мінливий євро: чого чекати від валютного ринку на початку вересня

Початок вересня для валютного ринку стане логічним продовженням літніх тенденцій. Як і в червні-серпні, ринок працюватиме в умовах двох протилежних площин - стабільного долара та волатильного євро.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.
За словами експерта, режим "керованої гнучкості" допомагає утримувати курс долара в стабільних межах, що додає впевненості ринку в умовах війни. Очікується, що основні системні показники залишаться без змін: незначні коливання, їхня різновекторність та мінімальна різниця між міжбанком і готівковим сегментом.
НБУ у разі необхідності може вдаватися до валютних інтервенцій. Прийнятним вважається обсяг до 800 млн доларів на тиждень. Водночас активність аграріїв, які продають надлишкову валюту, може знизити потребу у великих інтервенціях.
Курс євро в Україні залишається "заручником" торгів пари долар/євро на світових ринках. За відсутності несподіваних подій у вересні співвідношення складе близько 1 євро за 1,15-1,2 долара. Це означає, що в Україні курс євро коливатиметься в межах 48-49 грн.
Основні орієнтири на 1-7 вересня:
"Очікується, що тенденція стабільного долара триватиме досить тривалий період. Разом з тим, є суто військові та геополітичні чинники, що можуть внести свої корективи в поведінку громадян. Хоча наразі ми схильні до більш оптимістичного сценарію: курси валют залишаються в прогнозовано очікуваних межах", - констатував банкір.
Нагадаємо, за серпень офіційний курс НБУ впав на 50 копійок - з 41,76 до 41,26 грн/долар. На готівковому рику долар подешевшав на 40 копійо