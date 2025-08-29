Скільки коштують долар і євро в останній робочий день літа: курси валют в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України знизився в останній робочий день літа. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 29 серпня середній курс продажу знизився на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,50 гривень.
За серпень долар подешевшав на 40 копійок, курс євро впав на 20 копійок.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,28-41,31 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на останній робочий день серпня. За місяць долар подешевшав на 50 копійок.
Офіційний курс на 29-31 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2602 гривень за 1 долар (-0,0620 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,1341 гривень за 1 євро (0,2541 грн).
Курс долара в серпні
НБУ знизив курс долара в серпні. Офіційний курс за серпень впав на 50 копійок до 41,26 грн/долар.
За останній рік курс долара практично не змінився. Курс НБУ на 31 серпня 2024 року становив 41,19 грн/долар.
Аналітики очікують традиційного зростання курсу долара восени. Однак воно може бути не настільки значним, як очікувалося раніше. На початку року більшість експертів чекали зростання курсу до 45 грн/долар. Зараз прогнози змістилися в діапазон 42,5-43,5 грн/долар.