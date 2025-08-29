Скільки коштують долар і євро в останній робочий день літа: курси валют в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України знизився в останній робочий день літа. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 29 серпня середній курс продажу знизився на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,50 гривень. За серпень долар подешевшав на 40 копійок, курс євро впав на 20 копійок. На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,28-41,31 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня. Офіційний курс Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на останній робочий день серпня. За місяць долар подешевшав на 50 копійок. Офіційний курс на 29-31 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2602 гривень за 1 долар (-0,0620 грн). Офіційний курс євро становитиме 48,1341 гривень за 1 євро (0,2541 грн).