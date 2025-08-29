ua en ru
Пт, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Скільки коштують долар і євро в останній робочий день літа: курси валют в обмінниках

Україна, П'ятниця 29 серпня 2025 10:00
UA EN RU
Скільки коштують долар і євро в останній робочий день літа: курси валют в обмінниках Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України знизився в останній робочий день літа. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 29 серпня середній курс продажу знизився на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,50 гривень.

За серпень долар подешевшав на 40 копійок, курс євро впав на 20 копійок.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,28-41,31 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на останній робочий день серпня. За місяць долар подешевшав на 50 копійок.

Офіційний курс на 29-31 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2602 гривень за 1 долар (-0,0620 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,1341 гривень за 1 євро (0,2541 грн).

Курс долара в серпні

НБУ знизив курс долара в серпні. Офіційний курс за серпень впав на 50 копійок до 41,26 грн/долар.

За останній рік курс долара практично не змінився. Курс НБУ на 31 серпня 2024 року становив 41,19 грн/долар.

Аналітики очікують традиційного зростання курсу долара восени. Однак воно може бути не настільки значним, як очікувалося раніше. На початку року більшість експертів чекали зростання курсу до 45 грн/долар. Зараз прогнози змістилися в діапазон 42,5-43,5 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
Новини
У Києві добу триває рятувальна операція: у ДСНС розповіли деталі та показали свіжі фото
У Києві добу триває рятувальна операція: у ДСНС розповіли деталі та показали свіжі фото
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим