Стабильный доллар и переменчивый евро: чего ждать от валютного рынка в начале сентября

Роль НБУ и влияние аграриев

По словам эксперта, режим "управляемой гибкости" помогает удерживать курс доллара в стабильных пределах, что придает уверенности рынку в условиях войны. Ожидается, что основные системные показатели останутся без изменений: незначительные колебания, их разновекторность и минимальная разница между межбанком и наличным сегментом.

НБУ в случае необходимости может прибегать к валютным интервенциям. Приемлемым считается объем до 800 млн долларов в неделю. В то же время активность аграриев, которые продают избыточную валюту, может снизить потребность в больших интервенциях.

Евро зависит от мировых рынков

Курс евро в Украине остается "заложником" торгов пары доллар/евро на мировых рынках. При отсутствии неожиданных событий в сентябре соотношение составит около 1 евро за 1,15-1,2 доллара. Это означает, что в Украине курс евро будет колебаться в пределах 48-49 грн.

Прогноз курса

Основные ориентиры на 1-7 сентября:

коридор курса составит 41,6-42 грн/доллар и 48-49 грн/евро на межбанке;

на наличном рынке - 41,6-42 грн/доллар и 48-49,5 грн/евро;

разница между межбанком и наличным курсом в среднем составит 0,1-0,15 грн;

средние недельные колебания - в пределах 1-1,5%.

"Ожидается, что тенденция стабильного доллара продлится достаточно длительный период. Вместе с тем, есть чисто военные и геополитические факторы, которые могут внести свои коррективы в поведение граждан. Хотя пока мы склонны к более оптимистическому сценарию: курсы валют остаются в прогнозируемо ожидаемых пределах", - констатировал банкир.

